НАТО помогает Украине держать под контролем остров Змеиный. Эксклюзивные подробности

Военно-воздушные силы НАТО оказывают помощь Вооруженным силам Украины в удержании под контролем острова Змеиный. В частности, силы Альянса причастны к уничтожению российских оккупантов с истребителей-бомбардировщиков.

В результате таких действий на острове уничтожено много оккупантов и разбиты вражеские позиции. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Министерстве обороны Украины (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чтобы держать под контролем остров Змеиный, НАТО оказывает помощь ВСУ с беспилотных летательных аппаратов и непосредственно бомбардировщиками Военно-воздушных сил. В результате Альянс ликвидирует любые силы противника, которые пытаются приблизиться к острову. При этом на самом острове уничтожено оборудование, технику и боеприпасы российской армии на миллионы долларов.

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Примечательно, что Змеиный является важным местом для ведения боевых действий, ведь именно с него производится наведение ракетных ударов по Одессе. Также Змеиный должен был сыграть важную роль для блокады и десантной операции в Одессе.

Активная помощь ВВС НАТО по удержанию Змеиного также объясняется тем, что контроль российских оккупантов над островом представляет постоянную угрозу и риски для Румынии.

Источники в Минобороны отмечают, что захват и удержание острова Змеиный стало принципиальным вопросом для российского командования после того, как появилась крылатая фраза про "русский военный корабль". Кроме того, далеко не последнюю роль в желании кремлевских оккупантов захватить Змеиный стало уничтожение ракетного крейсера "Москва". По имеющейся информации, на 9 мая в эфире пропагандистского канала "Россия 24" планировалось прямое включение гарнизона на Змеином.

На видео показан предположительный проход истребителя-бомбардировщика ВВС НАТО Panavia Tornado, который уничтожает с воздуха позиции российских оккупантов на острове Змеиный.

Напомним, Вооруженные силы уничтожили на юге нашего государства зенитно-ракетный комплекс "ТОР" российской армии. Оккупанты планировали применить его против защитников острова Змеиный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая защитники юга Украины нанесли удары по вражеским позициям на острове Змеиный. В результате атаки российские оккупанты потеряли несколько единиц своей техники.

Примечательно, что именно с острова Змеиный украинские пограничники и морпехи указали направление движения российскому военному кораблю – крейсеру "Москва", который впоследствии достиг пункта назначения.