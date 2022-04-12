Наступление российских оккупантов на Луганщине 'затормозила' непогода: Гайдай рассказал о ситуации

Россия планировала в ближайшие дни начать большое наступление на Донбассе и массово стягивает к линии фронта военную технику. Но замыслы оккупантов сорвали затяжные дожди на Луганщине.

При этом рашисты усиливают обстрелы мирных городов Луганской области с применением, в том числе, "Точек У", наличие которых официально отрицали. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Мы можем констатировать, что оккупанты начали стягивать вчера-позавчера огромное количество техники, сотни единиц, из отдаленных районов ближе к линии фронта. А это означает, что сегодня-завтра должно было начаться наступление", - говорит Гайдай.

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Вот только на стороне Украины выступила сама природа. Начавшийся на Луганщине затяжной дождь заставил оккупантов пересмотреть свои планы.

"У нас начался дождь и не маленький, и, по прогнозу, этот дождь будет длиться несколько дней. И это на 100% пойдет нам на руку, потому что Луганщина - это все же более сельская местность, и есть несколько дорог, по которым можно передвигаться на технике. И это нужно выстроиться в колонну, а это легкая мишень, легкая цель для наших защитников", - отметил глава Луганской ОВА.

К сожалению, дожди не мешают оккупантам продолжать обстреливать мирные украинские города и села. Не прекращаются также городские бои в Рубежном и в Попасной. Вывезти мирных жителей из-под обстрелов не представляется возможным. Как и любым другим способом облегчить их положение.

"Подконтрольные оккупантам части Рубежного и Попасной – заблокированы для нас. Ни вывезти людей, ни завезти гуманитарку туда возможности нет. Вчера по Лисичанску рашисты ударили ракетой "Точка-У", – подчеркнул руководитель ОВА.

Напомним, именно ракетами "Точка У" оккупанты 8 апреля обстреляли вокзал в Краматорске, на котором около 4 тысяч человек ожидали эвакуационного поезда. Тогда погибли более 30 человек, к концу суток количество жертв увеличилось до 52 человек, 109 были ранены. Среди убитых Россией мирных граждан было пятеро детей.

Впоследствии количество жертв удара оккупантов по вокзалу в Краматорске увеличилось до 57 человек.

Российские пропагандисты отрицали, что это Россия ударила по мирным людям на вокзале и врали, что не используют "Точку У". Но эту ложь опровергли как в Украине, так и за рубежем.

В частности, в ложь о страшном преступлении натыкали мордой Россию в ОБСЕ: там украинский дипломат разоблачил вранье РФ об ударе "Точкой-У" по вокзалу Краматорска.