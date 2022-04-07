Наступление Путина в Украине провалится: эксперт назвал причину

Война России против Украины показала, что реальная боеспособность армии РФ гораздо ниже, чем об этом заявлялось. Наступление РФ неизбежно провалится.

Многочисленные случаи расправы с мирными жителями Украины также свидетельствует о том, что в Москве не делают ставку на успех на поле боя. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Юрий Федоров.

"Российская армия показала, что это грандиозная потемкинская деревня, и реальная боеспособность ее частей и соединений гораздо ниже, чем об этом российские генералы докладывали своему начальству и президенту Путину", – заметил он.

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В этом контексте Федоров пояснил, что наступление является "очень сложным видом военных действий, требующим очень хорошей организации, в том числе тыловой, логистической, очень высокого уровня управления войсками".

Но армия Путина не смогла продемонстрировать все эти качества. "Состояние командования, управления войсками в российской армии очень низкое. Об этом свидетельствует характер беспорядочного вывода российских войск из Киевской области. Сначала выход был более или менее организованным, а затем эта организация постепенно развалилась", – заметил эксперт.

Таким образом, "это наступление, скорее, провалится, чем будет выполнено успешно", – спрогнозировал он.

Федоров добавил, что резервы российской армии нельзя назвать качественными, но Кремль вряд ли решится на всеобщую мобилизацию, поскольку это будет иметь серьезные внутриполитические последствия для руководства РФ.

Как писал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что после поражения в войне против Украине президенту РФ Владимиру Путину придется найти врагов внутри страны, на которых он сможет возложить ответственность за военный провал.