Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко и командир 36-й ОБРМП майор Сергей Волына рассказали о спецоперации по прорыву морпехов и соединению с "азовцами". Они обратились к украинцам с общим заявлением.

Видео защитников Мариуполя обнародовал полк "Азов". По словам Волыны, морпехи провели успешную операцию совместно с "азовцами", присоединились к ним и провели перегруппировку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате этого маневра "Азов" получил существенное подкрепление. Защитники города теперь уже вместе серьезно укрепили свой район обороны и будут продолжать защищать Мариуполь.

Видео дня

"Мы знаем, что мы делаем, почему мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи", – сказал Волына.

Командира полка "Азов" назвал украинских морпехов настоящими воинами, героями, оставшимися верными присяге и украинскому народу.

В то же время он призвал украинцев не героизировать дезертиров, добровольно сдавшихся в плен.

Напомним, украинские защитники Мариуполя в полном окружении уже 44 дня противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, атакам баллистическими ракетами, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, российским силам, в 10 раз превосходящим их. Борьба за город продолжается.

11 апреля российские оккупанты применили в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля в Мариуполе часть морпехов вышла из окружения и соединилась с "Азовом".