насильников накажут – Зеленский, Джонсон и Дуда c Украиной, ракетный удар по Краматорску - темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка за 8 апреля 2022 года

последствия ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области;

восстановлен контроль почти над всей Николаевщиной, - Виталий Ким;

в Чернигов постоянно курсируют фуры, которые доставляют питьевую воду и продуктовые наборы;