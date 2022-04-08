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насильников накажут – Зеленский, Джонсон и Дуда c Украиной, ракетный удар по Краматорску - темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка за 8 апреля 2022 года

 Obozrevatel
Война в Украине 2022
1 минута
1,1 т.
насильников накажут – Зеленский, Джонсон и Дуда c Украиной, ракетный удар по Краматорску - темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка за 8 апреля 2022 года

Видео под описанием:

  • последствия ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области;

  • восстановлен контроль почти над всей Николаевщиной, - Виталий Ким;

  • в Чернигов постоянно курсируют фуры, которые доставляют питьевую воду и продуктовые наборы;

  • Анатолий Федорук вскоре обнародует имена погибших граждан Бучанского общества;

  • Компенсацию за разрушенное жилье будут предоставлять исключительно его владельцам – Денис Малюска;

  • Все военные преступления российских убийц в Украине обязательно будут расследованы, – Владимир Зеленский;

  • сотрудничество Великобритании, Польши и Украины – усилится.

  • Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России.

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