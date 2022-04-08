насильников накажут – Зеленский, Джонсон и Дуда c Украиной, ракетный удар по Краматорску - темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка за 8 апреля 2022 года
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последствия ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области;
восстановлен контроль почти над всей Николаевщиной, - Виталий Ким;
в Чернигов постоянно курсируют фуры, которые доставляют питьевую воду и продуктовые наборы;
Анатолий Федорук вскоре обнародует имена погибших граждан Бучанского общества;
Компенсацию за разрушенное жилье будут предоставлять исключительно его владельцам – Денис Малюска;
Все военные преступления российских убийц в Украине обязательно будут расследованы, – Владимир Зеленский;
сотрудничество Великобритании, Польши и Украины – усилится.
Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России.