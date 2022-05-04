Наконец-то выкупила дорогущий квадрокоптер с дисплеем – 126 тыс. Огромное всем спасибо за помощь. Завтра отправляем на фронт разведподразделению. На четверг планируем покупку двух автомобилей на передовую. Автомобили очень нужны мобильным подразделениям. Еще не хватает около 90 тыс. грн.

Прошу помочь у кого есть возможность. На фронте идут адские бои. У нас много потерь и раненых. Мы должны поддерживать и помогать нашим защитникам!

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