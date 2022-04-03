'Наши – герои, а те – скоты!' На Черниговщине со слезами встретили освободителей ВСУ. Видео

В Черниговской области местные жители встретили украинских военных, которые освободили захваченные российскими оккупантами территории, со слезами. Они назвали защитников Украины – героями, в отличии от захватчиков.

Об этом сообщает оперативное командование "Север". На его странице в Facebook опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Наши – герои, а те – скоты!" – отметила местная жительница. Женщина рассказала, что оккупанты вели обстрелы по их домам и неделями заставляли сидеть в подвалах вместе с маленькими детьми.

Видео дня

Также жительница отмечает, что оккупанты пытались затолкать все награбленное ими, когда убегали из региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Михайло-Коцюбинское на Черниговщине.

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