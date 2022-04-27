'Наша часть не захотела возвращаться': российские военные взбунтовались и отказываются идти на войну в Украину, – СБУ

Российские солдаты все более массово отказываются ехать воевать в Украину. Те, кто уже побывал на путинской "спецоперации" и смог выехать из Украины на перегруппировку живым, устраивают в частях настоящие бунты.

Уже есть случаи, когда отказываются воевать целые части. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупанты, которые перехватывают и публикуют сотрудники Службы безопасности Украины.

Судя по разговору двух захватчиков, один из которых уже вернулся в РФ, а второй до сих пор находится под Изюмом, количество "отказников" в российской армии стремительно растет.

Особенно не хотят возвращаться на войну в Украину, где Россия несет безумные потери, те оккупанты, которым удалось вырваться с украинской земли живыми.

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В подразделениях едва ли не поднимаются бунты, некоторые части отказываются от участия в войне в полном составе. Как сделала это после доукомплектации в России воинская часть, в которой служит один из собеседников

"Нас 22-го вывели, и наша часть не захотела возвращаться назад, понял? Типа отказники, понял?" – говорит он другу.

А второй оккупант жалуется на огромные потери в Украине и на то, что мечтает добраться до ППД и уже никогда не приезжать в Украину.

"У нас (в полку – Ред.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина - в плену, половина 200-е и 300-е. Когда будут выводить – тоже не поймешь... Говорили 24 - го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", - жалуется на "гостеприимный прием" украинцев и ложь командования он.

В СБУ призывали оккупантов брать пример с "отказников", потому что это единственно правильное решение для тех россиян, которые хотят остаться в живых.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что львовские десантники рассказали, как уничтожают оккупантов.

Всего на утро 27 апреля Россия в войне против Украины потеряла 22,4 тыс. человек, уничтожено 939 танков и 2342 ББМ.