'Нас почти не осталось!' Оккупант признал колоссальные потери войск РФ на Николаевщине. Аудиоперехват

В Николаевской области украинские воины нанесли российским оккупантам сокрушительные потери. Некоторые подразделения путинской армии потеряли более 70% личного состава.

О разгроме говорят и сами оккупанты во время звонков домой, которые перехватывает Служба безопасности Украины. Один из таких разговоров был опубликован на YouTube-канале СБУ.

В разговоре с женой российский оккупант жалуется на разгром его подразделения украинскими военными под Николаевом.

"У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то людей, осталось четыреста где-то", - говорит рашист.

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От таких потерь у оккупантов, по словам этого путинского вояки, "начала ехать крыша". Панически напуганные и полностью деморализованные, солдаты "второй армии мира" только и делают, что убегают от защитников Украины.

"Высунулся - пули над головой! Мы начали бежать, по нам "Град" в ж*пу бьет. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, – перестрелка начинается. Еб*ть, думаю, мы в кольце. Опять бежал, бл*дь", - жалуется оккупант.

Судя по разговору, захватчик все же сохранил крохи безосновательного оптимизма, потому что хоть и не думает уже о том, как "дойти до Киева за два дня", но все же предполагает, что сможет вырваться из Украины живым. Он делится с женой планами расторгнуть контракт сразу после возвращения и уверяет, что больше на украинскую землю не вернется.

Впрочем, учитывая, как яростно украинские воины уничтожают врага, пришедшего на нашу землю нас убивать - далеко не факт, что этот рашист выберется из Украины, куда так опрометчиво приехал воевать, живым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналисты нашли военного РФ и его жену по аудиоперехвату СБУ. В разговоре с мужем рашистка советовала ему насиловать украинских женщин. Как оказалось, семья оккупантов по меньшей мере с 2018 года перебралась жить в оккупированный Россией украинский Крым. В настоящее время рашист с ранением находится в госпитале оккупированного Севастополя.