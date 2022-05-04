Услышано в Одессе

- Тю, Боренька, таки я давно тебя не видела! Не пойму: ты помолодел и вытянулся или постарел и уже усыхаешь?.. Я не жду запоздалых комплементов, но ты видишь – я в тонусе! Как дела, что у мамочки? Ты же знаешь, я её очень люблю! Папа вылечил свой прошлогодний грипп? А как тебе эта война, и что себе думает этот плешивый московский поц, который даже меньше Гриши с Мясоедовской?.. - давняя знакомая моей семьи и потомственная торговка с Привоза - дородная тетя Даша, не прекращая наполнять пространство рыночного павильона громкими возгласами и со скрежетом раздвигая мощными бедрами торговые прилавки мясного ряда, попыталась заключить меня в свои богатырские объятия.

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Мне повезло оказаться лишь под ладонью любвеобильной Даши, а вот двум случайным зевакам, проходившим мимо, посчастливилось меньше. Они были плотно прижаты к необъятному фартуку, обтягивающему выдающиеся формы продавщицы, и еще какое-то время тщетно пытались освободиться из неожиданного плена.

После затянувшегося обмена традиционными одесскими любезностями, включавшими упоминания погоды, моря, цен, Дерибасовской, некоторых общих знакомых, близких и отдельных дальних родственников, моя собеседница неожиданно помрачнела.

- Я плачу, когда думаю о бедных деточках, страдающих сейчас… - сказала она, моргая увлажнившимися глазами. - Ты же помнишь, что, когда я расстраиваюсь, мне нужно либо хорошо кушать…, либо добраться до обидчика… Лучше - и то, и другое.

Женщина тяжело вздохнула и утерла слезу, скатившуюся по круглой щеке и оставившую на ней черную дорожку туши.

- Я бы вступила в тероборону, если бы они были готовы усвоить масштабы моей личности и принять то, что у них появится новый командир… Не знаю, найдется ли у них бронежилет на меня? Но я могу идти за танком, а с ротой москальских чмошников я как-нибудь справлюсь и в одиночку… Хотя эти дрыщи, на свое счастье, вряд ли доползут до Одессы. Сонечка из Николаева мне рассказал, что их обильно пакуют там… - Даша содрогнулась всем цветущим телом и забавно преобразившись поменяла тему. – Посмотри на эту восторженную вырезку. Она так красива, что положительных эмоций только от её вида ты получишь больше, чем витаминов от своих помидоров. Зачем тебе эти помидоры? К ним не подступишься, не договоришься – они столько стоят, как та свинья перед Рождеством! А что там есть? Не будь шлемазлом, возьми благородного мясца – ты же знаешь: я с тебя лишнего не попрошу – только за сервис…

Даша с печалью восприняла мой вегетарианский демарш и негодующе посмотрев по сторонам, обратила внимание на своего скучающего коллегу, который по соседству неуклюже подслушивал наш разговор.

- Миша, если я узнаю, что ты диверсант – я тебя убью, - Даша возмущенно сотрясала своими кулаками- кувалдочками и продолжала выкрикивать нотации вслед поспешно удаляющемуся в сторону туалета мужчине, - ты хорошо меня знаешь, как непримиримого конкурента в торговых войнах за покупателя, но не дай Бог тебе меня узнать еще и как политического оппонента. Засунь свои "Любительские" сосиски себе в уши и не мешай мне своим многозначительным молчанием получать удовольствие от разговора с приятным человеком.

- Лет десять назад он полтора месяца жил у своей тети в Москве, у него фамилия "Матушкин" и в продаже у него часто есть "Московский" сервелат – слишком много подозрительных совпадений! - пояснила мне Даша. - Он мне очень не нравится, особенно – когда получает товар, продает просроченные сардельки и тайком заглядывается на мою знойную фигуру! Куда смотрят ребята из СБУ на Еврейской?!

Даша задумалась, поджав обильно накрашенные помадой губы и вновь обратилась ко мне.

- Боренька, кстати у меня тут есть тема о политике. Знаю, что ты иногда об этом пишешь, рассказываешь людям. Я бы обратилась к Зеленскому – но у него хватает дел и без меня. А телефона Арестовича или Гордона у меня нет. Поэтому – расскажу тебе. Это очень важно! Так вот я на днях опять смотрела в Интернете эти ужасные кадры из Бучи, Бородянки, Мариуполя, Харькова… - женщина эмоционально закрыла глаза и отчаянно охватила голову руками. - И я вспомнила мою бывшую соседку бабушку Дору. Она была одинокой и вообще-то должна была провести последнюю часть своей жизни в психушке. Но мы все - жители улицы Водопроводной терпели её сумасшедшие выходки, жалея её, а также десятки кошек и собак, которых она приручила, превратив наш двор в вонючий хлев, через который было страшно проходить ночью. Помню, что в период буйного обострения у старушки, для её успокоения, соседи приносили ей и её питомцам всевозможные подарки и гостинцы. Часто – бессмысленные, дешевые. Но Дора успокаивалась, представляя свою мифическую значимость, умиротворялась. Ей казалось, что она заправляет жизнью нашей подворотни. Во дворе какое-то время не бились окна, никто не ломился в двери, истошно не орал, старухины собаки реже набрасывались на прохожих, а кошки - меньше гадили в подъездах…

Даша на какое-то время замолчала, а затем возвела указательный палец правой руки к небу и заговорщицки мне поведала.

- Ну и вот – Путин, прости Господи… Он же, кончене створіння, с бабой Дорой должен был бы лежать в одном дурдоме, но только – в палате для особо буйных. Его шиза оборачивается смертями, истязаниями невинных людей, насилием над ними, жесточайшими разрушениями. И он, шмаровоз, очень хочет подарков. Если он их получает – его малость попускает. Такую гадину, конечно, нужно давить. А до той поры всыпать бы ему транквилизатор из 155-мм натовской гаубицы, о которой я вчера читала. Но пока по полной программе мы наказать его еще не можем, нужно дать ему какой-нибудь липовый подарочек к 9 мая – что-то типа "коробочки соплей" дурачка Гриши с Дерибасовской. Недоношенный царек желает Мариуполь или Херсонскую народную республику. А должен получить "хер" и потерять "сон"… А ведь он еще хотел и Одесскую народную республику, чтобы делать нам нервы! Он что-то там говорил за Одессу! Пусть купит селедку и морочит ей голову…

Даша утерла лоб и в сердцах воткнула огромный разделочный нож в деревянную доску.

- И я знаю какую красивую лажу ему можно подсунуть, чтобы он на какое-то время заглох! Я недавно разговаривала с этим идиотом Яшей из Америки. Ты помнишь моего бывшего жениха Яшу? Он долго думал - жениться на мне или нет, очень долго. Но понял, что не потянет такое сокровище. А это единственный его правильный вывод в жизни – не потянул бы… И этот тип уже десять лет живет в Штатах, в Нью-Йорке и до сих пор не говорит даже десяти слов на американском языке. Здесь он не знал ни украинского, ни одесского, а там не знает американского! Яша, конечно, придурок от рождения, но на Брайтон-Бич, где он живет, мало кто говорит на нормальном языке. Только - на русском! Вот тебе почва для мутной "российской победы". Русскоязычное население, обиженное на то, что остальные граждане США не хотят говорить на русском. Нужно защитить? Нужно! Пусть Брайтон – это не город, а только район Бруклина. Но это - не проблема! Царек ведь придумывает референдумы и независимость даже в украинских деревнях. Да он не побрезгует и улицами с переулками. А тут можно объявить пророссийскую независимость территории в развитой стране НАТО, утереть нос ненавистным США и даже еще рассчитывать, что "Народная республика Брайтон-Бич" будет в будущем содержать Россию! Они еще на радостях и столицу туда перенести могут! Воевать реально - не нужно! А им уже и не чем! Просто российский пропагандистский Голливуд на Мосфильме снимает массовые беспорядке в Бруклине, в Барнауле инсценируют американские митинги, в Саратове – запечатлевают фейковый референдум. Военный кипиш с победой "русского оружия" над "нацистской американской военщиной" тоже можно сымитировать где-нибудь в Воронеже. А дальше по плану – красивые телекартинки, признание независимости республики, затем - новый субъект федерации, внесение изменений в конституцию РФ, выступления Путина, парады и праздники! Быдломасса – в восторге! Причем ни США, ни даже Брайтон-Бич ничего знать о происходящем не будут: филькину грамоту российской конституции никто не читает и в самой России, а бредом на путинском телевидении за рубежом интересуются разве что клинические психиатры! Вот и вся история! Исключительно в духе российской пропагандистской бредятины! Раша немножко отвлекается от Украины, удовлетворенный Путлер чуть меньше беснуется, а мы в это время собираем гаубицы, чтобы дать им просраться! Главное – забросить им это фуфло! Они в него точно вцепятся, как черноморский бычок в креветку. Поможешь?..

Несколько позже я неспешно шел по Большой Арнаутской с двумя килограммами помидоров, с которыми мне не без труда все же удалось "договориться". И с улыбкой вспоминал неординарного пламенного украинского патриота – одесситку Дашу и её виртуозный стратегический план заманивания в западню одичавшего изверга Путина. А попутно с этим, в очередной раз довелось искренне задуматься над тем, почему же все то махровое лицемерие рашизма, которое столь тонко разобрала на атомы неординарная "мыслитель с Привоза", не только не доступно пониманию большинства россиян, но и является предметом их эфемерной великодержавной гордости.

Слава Украине! Героям Слава!