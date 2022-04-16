'Наркоманы, деды и проститутки в мужском виде': оккупант пожаловался на состав российской армии. Аудио

Путинская армия терпит тяжелые потери от украинских Сил обороны, поэтому для пополнения своего войска не гнушается никем. В ряды оккупантов принимают мужчин старых мужчин, наркозависимых, преступников и т. д.

На непригодных для войны вояк пожаловался в разговоре российский военный инструктор. Аудиоперехват "откровений" опубликовала Служба безопасности Украины в YouTube (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде..." – жалуется захватчик.

По его словам, "новенькие" военнослужащие так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки "оттачивают навыки" грабежа. К тому же воруют у своих же, прямо на тренировочных базах РФ.

Видео дня

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока с ним общался, поворачиваемся: какой-то долбо*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько п**данутый. Они мародерят сами у себя!" – возмущается военный инструктор.

В то же время специалисты СБУ, перехватывающие разговоры оккупантов, предположили, что у новонабранных путинских вояк мог сработать инстинкт самосохранения – "разворовать собственную технику, чтобы не ехать на войну".

Как сообщал OBOZREVATEL: