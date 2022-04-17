'Напоминает Мариуполь': войска РФ превратили Попасную в сплошную руину. Фото

Оккупанты, которым так и не удалось захватить город Попасная в Луганской области, пытаются стереть его с лица земли. Обстрелы не прекращаются ни на день, а местные жители практически живут в подвалах и бомбоубежищах.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Ситуация в городе напоминает Мариуполь. Орки действуют по одному сценарию", – утверждает он.

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По словам главы госадминистрации, Попасная превратилась в сплошные руины. Бои в регионе не останавливаются, поэтому эвакуировать граждан с горячей точки невозможно. Российские военные постоянно срывают заранее согласованные "зеленые" коридоры, усложняя ситуацию в городе.

"ВСУ бьют орков, а те находят все новое и новое "пушечное мясо", Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают", – рассказывает Гайдай. В настоящее время доступ к городу затруднен из-за действий РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты в очередной раз сорвали гуманитарный коридор из города Попасная, прорвался только один автомобиль.