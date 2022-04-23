Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на окруженный российскими оккупантами Мариуполь будет. Вероятность этого он оценил в 101%.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, опубликованном на YouTube в пятницу, 22 апреля, Арестович сказал, что это вопрос времени, а решение будет принимать Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы все надеемся, что удастся освободить Мариуполь политико-дипломатическим или военным путем. Надеемся, но в отличии от тех, кто просто надеются, мы еще и работаем над этим. Нам не нужны мертвые герои, нам нужны все живые до последнего. Мы делаем все, чтобы их забрать оттуда. Но есть объективная реальность. Контрнаступление будет 101%, я уверен. Вопрос только когда, какими силами и куда", – сказал он.

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Также Арестович отметил, оккупантам "не удается перевести тактические усилия даже в тактический успех. А уж о переходе к оперативному уровню развития в принципе речи не идёт".

Накануне он высказал мнение, что Россия фактически проиграла битву за Мариуполь, объявив, что не будет штурмовать завод "Азовсталь". Однако наши защитники будут уничтожать оккупантов в Мариуполе, пока не будет найдено политического решения относительно судьбы города.

21 апреля президент Владимир Зеленский тоже подчеркнул, что часть Мариуполя остается под контролем наших защитников. Он отметил, что сейчас Украина ведет подготовку к военному пути деблокады города.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мариуполь, хоть и почти стерт с лица земли, но еще не полностью под контролем оккупантов. В четверг, 21 апреля, там шли уличные бои между украинскими воинами и российскими захватчиками.