Накрыл гранату собой и спас товарищей: в боях за Украину погиб пулеметчик Виталий Косяченко

В боях за Украину героически погиб пулеметчик Виталий Косяченко. Уроженец Днепропетровщины накрыл своим телом гранату, чтобы спасти побратимов.

Своим самопожертвованием Герой спас жизни 5 бойцам. О гибели воина сообщает Telegram-канал Днепр Сейчас.

"В боях за Украину погиб пулемётчик ВСУ родом из Днепропетровщины Косяченко Виталий Владимирович. В момент прилёта в окоп 30-мм гранаты накрыл ее своим телом, тем самым спас 5-х бойцов! У Виталия осталось 4 сына", - сказано в сообщении.

Судя по странице Героя в соцсети, он в 2016-м защищал Украину на Донбассе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Мариуполем погиб украинский майор, который спасал раненых воинов: у него осталось трое детей.