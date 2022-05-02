Вчера штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции на Луганщине. Большая группа наемников прорвалась в первую траншею нашего опорника. Однако украинские воины не дрогнули, приняли ближний бой, и полностью разгромили противника.

Российские войска понесли тяжёлые потери, много убитых, а 7 наемников отряда Барс-7 взяты плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли через военкоматы России на зарплату в 205 тысяч рублей.

Захвачены в плен офицер - майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска,младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также ещё один гражданин России из Томска.

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Все они, захваченные с боем с оружием в руках, рассказали, что отряд Барс-7 вышел на фронт 20 апреля. За 10 дней боев, сказали, около 150 убитых и раненых из 400 человек. Взрослые люди, которые, по их словам, приехали восстанавливать Донбасс, охранять тыл, водить машины и говорить по радио, лечить раненых. Ну прямо ни одного боевичка среди них, но зачем-то взяли автоматы и пошли занять "пустую высоту". Вот такие странные деятели. Причём в Барс-7 было много отказников по словам россиян, но сами они в отказники не пошли. Врут, понятное дело, приехали убивать, и были готовы получать за это деньги, да вот только встретили на объекте атаки военных профессионалов, которые быстро приняли правильные решения.

В общем, очевидна нехватка людских ресурсов в РФ. Фактически Россия начала частичную мобилизацию.