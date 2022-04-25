Наемники ЧВК 'Вагнера' пытались атаковать позиции ВСУ на Луганщине и понесли потери, – журналист

На Луганщине наемники частной военной компании "Лига", которая в прошлом называлась "Вагнер", попытались занять позиции Вооруженных сил Украины. Бойцы ЗСУ отбили атаку, убив при этом 6 оккупантов и еще 13 ранив.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк. По его словам, после этого провала, который случился 24 апреля, наемники не хотят возвращаться в районы боевых действий.

"Следует отметить, что солдаты частной военной компании не особо активно принимают участие в боевых действиях, предпочитая находиться подальше от передовой и совершая единичные вылазки на фронт. После данного инцидента ЧВКшники и вовсе не планируют предпринимать каких-либо действий, ведь зарплата им начисляется вне зависимости от их достижений в “специальной военной операции"", – пишет медийщик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "вагнеровцы" потеряли в Украине более 3 тысяч военных.