Над Кировоградщиной ПВО сбили две ракеты врага

Враг открывает огонь по украинцам даже в православные праздники. Так, силы Противовоздушной обороны Украины в Чистый четверг, 21 апреля сбили в небе над Кировоградской областью две российские ракеты.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Он подчеркнул, что для агрессора "не существует даже веками устоявшихся православных традиций".

"Чистый четверг в небе над Кировоградщиной завершился уничтожением украинской Противовоздушной обороной двух вражеских ракет", – сказал руководитель ОВА.

Он также поблагодарил Вооруженным Силам Украины за сохранение жизни украинцев: "Вместе мы сильные. Украина победит".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные Силы Украины в Харьковской области нанесли удары по ПВО и артиллерии российских оккупантов. Враг потерял технику и значительную часть личного состава.