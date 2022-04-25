Над Хмельницкой АЭС пролетели две крылатые ракеты: под угрозой ядерной катастрофы весь мир

Утром 25 апреля над Хмельницкой АЭС зафиксировали две российские ракеты. Страна-агрессор ставит весь мир под угрозу очередной ядерной катастрофы.

Об этом сообщили в Telegram НАЭК "Энергоатом". Отмечается, что оккупанты выпустили ракеты, вероятно, в сторону городов Ривне или Здолбунов. Такие действия рашистов назвали очередным актом ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше.

"Российские вооруженные силы вновь бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам", – подчеркнули в "Энергоатоме", отметив, что российскую агрессию в Украине необходимо остановить как можно скорее.

Видео дня

Напомним: ранее в Международном агентстве по атомной энергии констатировали возобновление прямой связи с Чернобыльской АЭС. Также эксперты МАГАТЭ до конца апреля намерены посетить станцию с целью проведения оценки ядерной безопасности и ремонта системы удаленного мониторинга гарантий МАГАТЭ, поврежденной российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские фашисты, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, покидают украинскую территорию. Оккупанты двумя колоннами отправились в сторону границы с Беларусью.