"Над головой летали самолеты, гремели взрывы": жители Черниговщины рассказали, как в их село ворвалась война. Фото

В село Сеньковка на Черниговщине, расположенном на месте пересечения границы между Украиной, Россией и Беларусью, война пришла 24 февраля вместе с российскими войсками. Убрались русские из села в начале апреля, но вражеские обстрелы продолжаются до сих пор.

Об этом с места происшествия сообщает BBC. Издание утверждает, что сейчас в селе осталось всего несколько человек из более 200 жителей довоенного времени.

"Дом Нины Маленок расположен на обочине дороги, по которой шли российские войска, когда начинали вторжение в Украину – на пути в Чернигов и Киев. Во дворе Нининого дома торчит хвост ракеты, выпущенной утром 24 февраля – в день начала войны", – говорится в сообщении.

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"Я слышала, как она приземлилась в моем дворе. Повсюду огонь и дым. У меня погас свет. Я соскочила с кровати и выбежала из дома", – рассказала Нина.

На следующий день, прячась в подвале, она слышала, как над головой летали самолеты, по селу ехала тяжелая техника и раздавались взрывы.

"8 марта пришли российские тележурналисты в сопровождении российских солдат. Здесь снимали все, и снаряды, и все. Мне сказали, что Украина атакует сама. Потом они отправили номера на ракете кому-то в Россию, и сразу получили ответ, что это их", – говорит женщина.

Даже после выхода российских войск Нина не чувствует себя в безопасности. Ее дом, как и другие в селе, виден из России, поэтому их войска видят, по чему стреляют.

Другая жительница села, Лидия Белоусова, уже во второй раз в жизни видит танки у своего порога. Она родилась в 1930 году и хорошо помнит Вторую мировую войну и немецких солдат, приходивших в их село.

"На рассвете они были на наших улицах со своими лошадьми и техникой, пересекали наши сады с автоматами. Но не было массовых обстрелов, как сейчас", – вспоминает женщина.

Обстрелы ее пугают, но она не хочет покидать дом, в котором прожила большую часть своей жизни.

Как известно, российские оккупанты покинули Черниговщину в начале апреля. Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне оставили после себя масштабные разрушения инфраструктуры. После ракетных обстрелов и авиационных атак повреждены десятки построек.

Также после освобождения Черниговщины от российских захватчиков осталась сожженная российская техника, а на земле разбросаны боеприпасы.