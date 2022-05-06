Над Днепропетровщиной сбили беспилотник врага

В Днепропетровской области силами пропивоздушной обороны был сбит беспилотник оккупационной российской армии. Это произошло днем, 6 мая.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своем канале в Telegram. Днем в регионе была объявлена воздушная тревога, во время нее местные жители слышали сильный взрыв.

По словам чиновника, российский БПЛА был уничтожен в небе над Днепром.

Лукашук добавил, что день на Днепропетровщине прошел спокойно, сейчас все направления находятся под контролем украинских сил.

"В общем, день прошел мирно. Сейчас все направления остаются под контролем ВСУ. В небе над Днепром днем сбили беспилотник. Как говорится, ничего шастать", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным Генштаба Россия начала активнее терять беспилотники и другую технику в войне против украинского народа.