Над Днепропетровщиной сбили беспилотник врага

В субботу, 23 апреля, в небе над Днепропетровской областью был сбит вражеский воздушный объект. Удачно отработали бойцы украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Стало известно, что они уничтожили очередной беспилотник российских оккупантов. Об этом в Telegram проинформировал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Наши работают. Сбили над областью вражеский беспилотник. Слава нашим ВСУ!" – написал он.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что беспилотник российской армии был сбит над Днепропетровщиной под вечер.

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"Силы ПВО работают и работают эффективно", – подчеркнул Лукашук.

Он добавил, что сейчас в регионе все направления – Херсонское, Донецкое, Харьковское и Запорожское – полностью контролируются Вооруженными силами Украины.

Напомним, что российские оккупанты ударили ракетой по Днепровскому району Днепропетровской области. На месте взрыва образовалась 4-метровая воронка. Был поврежден газопровод.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля российские оккупанты снова атаковали ракетами Днепропетровскую область. Военные страны-агрессора ударили по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.