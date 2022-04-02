Над Чернобыльской АЭС снова подняли украинский флаг. Фото

Над Чернобыльской АЭС снова подняли украинский флаг. С первого дня после начала вторжения России в Украину она была захвачена российскими оккупантами.

Сейчас Украина вернула контроль над этим ядерным объектом. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"На Чернобыльской АЭС поднят флаг Украины", - написал нардеп, сопроводив свое сообщение фотографией украинского флага над зданием стратегического объекта.

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Напомним, российские оккупанты захватили ЧАЭС еще 24 февраля. Они взяли в заложники персонал станции, снимали постановочные ролики о "раздаче гуманитарки". Также рашисты обесточили ЧАЭС, поставив Европу под радиоактивную угрозу.

В МАГАТЭ с первых дней забили тревогу из-за захвата ЧАЭС оккупантами и призвали РФ выполнять Устав ООН, однако Россия все призывы игнорировала. На ЧАЭС приехали представители "Росатома", которые заявили, что отныне это собственность РФ.

Больше месяца оккупанты свозили на станцию боеприпасы. Также снаряды десятками тонн ежедневно возили в нескольких сотнях метров от укрытия, построенного над печально известным 4 реактором, который взорвался в 1986 году. Несмотря на то, что и украинские власти, и международные организации предостерегали от опасности в результате таких действий, оккупанты предупреждения игнорировали.

Подействовало на них только то, что у русских солдат стали массово проявляться признаки серьезного облучения. В частности, после того, как они додумались окопаться в радиоактивном Рыжем лесу. Российские оккупанты после облучения на ЧАЭС устроили бунт и сбежали. С собой они прихватили компьютерную технику с ЧАЭС, а также белье и посуду из отелей поблизости. Покидая ЧАЭС, захватчики заставили сотрудников подписать акт приема-передачи.

Сообщалось также, что с собой рашисты забрали пленных украинских нацгвардейцев.

Однако бегства оказалось мало: 1 апреля СМИ сообщили о первой смерти солдата России от лучевой болезни.

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