Начиняют взрывчаткой детские игрушки: врач, который спасает украинцев, рассказал о зверствах оккупантов

Российские военные полны решимости убивать в войне против Украины детей. Путинские варвары закладывают бомбы в детских плюшевых мишек, чтобы мучить простых украинцев.

Такое убеждение в интервью The Times высказал квалифицированный уролог Александр Яцына. С началом войны 39-летний украинский врач, который учился в Британии, стал хирургом и лечит раненных в Киеве, а также ездит на польскую границу за припасами.

По мнению медика, зверства военных РФ являются частью стратегии психологической войны страны-агрессора, направленной на "искажение разума" украинцев. Оккупанты пытаются делать жизнь мирных людей невыносимой, ослабляя их и заставляя отказаться от сопротивления.

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"Сначала у нас были катастрофические травмы от бомб, затем стрельбы и мин, разбросанных на дорогах. Но хуже всего – мягкие игрушки, начиненные взрывчаткой. Они нацелены на семьи. Не сомневайтесь, россияне полны решимости убивать наших мирных жителей, детей", – подчеркнул Яцына.

Хирург спит и ест в больнице, чтобы быть рядом со своими пациентами. При этом заботится не только об их физических ранах, но и каждый вечер во время обхода слушает ужасные истории украинцев, разделяя их душевные травмы.

"Россияне хотят запугать нас своим варварством, но не понимают, что чем больше они пытаются запугать людей, тем смелее мы становимся. Истории, которые я слышу, будут преследовать меня вечно", – признался врач.

С началом войны Александр Яцына должен был научиться быстро проводить жизненно важные операции, так как он был специалистом в области урологии. В разговоре с журналистами медик не стал разглашать информацию о своей больнице в Киеве – на случай, если на нее нападут.

"Когда в Мариуполе налетели на родильный дом, я не мог в это поверить, это был мой переломный момент. Теперь я знаю, что россияне нападут на любого из нас. Врачи и уязвимые пациенты, которые не могут убежать, являются главными целями", – отметил Яцына.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденных от российских оккупантов украинских населенных пунктах продолжают находить оставленные врагом опасные "сюрпризы". Ведь убегая, военные РФ цинично миновали все подряд – мешки с картошкой, стулья, больницы, кладбища.