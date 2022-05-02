Починаєтся нова фаза війни

Це вже війна не на знищення України, а на виснаження та знищення росії.

Такий, схоже, план колективного Заходу і виконає його руками українців.

Санкції, ізоляція Росії, світова коаліція проти неї та зміцнення української армії – елементи одного проекту, який розпочав Путін.

Але який підтримав весь Світ, який не бажає мати поруч із собою неадекватного сусіда, який неадекватно п'є, та постійно загрожує всіх убити.

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Але треба бути готовими, що шлях не швидкий.

Санкції сьогодні вже справляють ефект, але недостатній.

Росія продовжує отримувати надприбутки від енергоресурсів.

Тільки за перші 3 місяці 2022 року, профіцит торгового балансу майже $60 млрд.

І якщо санкції не посилити, то за підсумком року він буде до $300 млрд!

Отже, санкції посилюватимуться! І до кінця року доходи суттєво впадуть.

Важливо розуміти, що нафтові доходи РФ і якість життя росіян - практично не пов'язані і їхнє життя лише погіршуватиметься.

Росія, нажаль, ще має запас міцності і на 1,5-2 роки – фінансову подушку навіть з урахуванням санкцій.

Але слабітиме вона з кожним днем, і з кожним днем ​​росіяни будуть біднішати і ставати злішими.

Раби готові довго терпіти.

Поки що їм не доведеться битися за їжу або ставати "гарматним м'ясом"

У Росії з 85 суб'єктів федерації 72% (62 суб'єкти) дотаційні!

Безробіття до кінця 2022 року зросте до 9% (більше 2 млн осіб)

І тренд посилиться у 2023 році.

Росії буде вигідніше утилізувати їх як "гарматне м'ясо" в Україні, ніж платити допомогу або утримувати їх у в'язниці через зростання злочинності.

Але "гарматне м'ясо" матиме вибір - не ставати ним і це буде новою базою протестного потенціалу.

Паралельно з цим, Захід продовжить накачувати Україну зброєю, яка утилізуватиме збройні сили Росії та згадане "гарматне м'ясо".

А також наносити все більш дальні удари по території РФ:

- аеропорти

- військові бази

- підприємства ВПК

- енергетична інфраструктура

- просто промислові підприємства, логістичні вузли, органи державної влади

Все це породжуватиме з одного боку страх, з іншого - вже неприязнь до власної влади, нездатної захистити і навіть - знищує власний народ!

Потенціал 2-ї армії Світу випаровується разом з її ракетами, яка вона не зможе більше виробляти.

Сучасні танки та інші військові технології виявились фейком.

Розконсервація старої техніки – ознака відсутності резерву сучасного озброєння. І вона також буде утилізована.

Карлик розпочав війну на знищення. Але не України а росії.

І термін життя цієї недоімперії спливає найближчі 24 місяці. Можете засікати час;)

Бурхливий розвиток України та перетворення її на регіонального суб'єкта - ще попереду, але він розпочнеться не раніше падіння недоімперії. Це наша місія.

Тому наберемося терпіння і прискоримо разом цей момент.