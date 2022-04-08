Началась экстренная эвакуация из Краматорска: заявление мэра

Из Краматорска экстренно эвакуируют гражданское население автомобильным транспортом. После целенаправленного ракетного удара по железнодорожному вокзалу поездами перевозить людей не будут.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, для организации эвакуации мирных жителей в более безопасные регионы Украины нужна помощь 30-40 водителей.

"Сегодня приступаем к экстренной эвакуации людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей", – констатирует глава Краматорска. Он уверен, что целью оккупантов были 4000 человек, которые утром находились на железнодорожном вокзале, поэтому поезда через него курсировать в привычном режиме не будут.

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Гончаренко сообщил, что противник утренним ракетным ударом намеревался уничтожить многих людей и создать панику. При этом мэр отметил, что в момент обстрела производилась эвакуация женщин, детей и пожилых людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что число погибших от удара по вокзалу Краматорска составляет 50 человек. Еще более ста получили ранения. Данные постоянно обновляются.