На Житомирщине разминировали 8 населенных пунктов – ОП

Разминирование восьми населенных пунктов завершилось в Житомирской области. Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

В Овруче и пгт Городок, по его словам, устанавливают окна в жилых домах. В Овруче также разбирают завалы разрушенного россиянами центра занятости.

"Идет восстановление крыш и кровель в селах Черняхов, Раковщина, Ризня, Малиновка и Юровка", — сообщил Тимошенко.

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Ранее Тимошенко сообщал, что на Киевщине расчищено 125 км дорог и улиц и 102 км Житомирской трассы.