На Запорожском направлении в некоторых местах повторяется Буча, – Арестович

В некоторых населенных пунктах на Запорожском направлении российские оккупанты повторяют те же преступления против человечности, что были совершены ими в Буче под Киевом. Они расстреливают и насилуют людей.

Об этом в воскресенье 24 апреля сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live". По его словам, российские военные на захваченных территориях действуют в присущем им стиле.

"На Запорожском направлении повторяется Буча, где-то в трех местах. Расстреливают, насилуют – все, как обычно, они же по-другому не умеют", – сказал Арестович.

Дополняется...