На Запорожском направлении россияне сожгли из системы 'Солнцепек' свои же позиции

Российские оккупанты на Запорожском направлении применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" по российским же позициям. В результате находившиеся там россияне сгорели от "дружественного огня".

Украинские защитники благодарят рашистов за помощь в ликвидации врага на украинской земле, однако просят в дальнейшем делать это в России. Об очередной "победе" российских оккупантов рассказали в 97 пехотном батальоне 60 отдельной пехотной бригады.

"Руководство 97 Пехотного батальона выражает свое удовлетворение действиями российских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли", - отметили украинские военные.

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Они пошутили о давней традиции готовить на майские праздники шашлыки. И поддерживают усилия оккупантов по самоликвидации. Однако в дальнейшем просят рашистов убраться с украинской земли, где им не рады – и продолжать такие хорошие инициативы реализовывать на российской территории.

А пока оккупанты эти пожелания не исполнили – защитники Украины пообещали продолжать их истреблять, защищая и освобождая родную землю от агрессора – вплоть до полной победы над РФ.

Следует отметить, что украинцы в комментариях к этому сообщению полностью разделяют позицию украинских воинов. И отмечают, что за такие усилия по приближению победы Украины рашисты, которые навели "Солнцепек" на российские позиции, заслуживают грамоту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ ликвидировали за сутки 400 оккупантов, 28 ББМ и вражеский вертолет. Общие потери России в живой силе по состоянию на утро 8 мая составили 25,5 тысячи человек.