На Запорожье за сутки уничтожили 50 оккупантов и технику врага

За вторник, 19 апреля, Силы обороны на Запорожье уничтожили не менее 17 единиц вражеских бронемашин и танков. Вместе с техникой на тот свет защитники отправили около 50 оккупантов.

Еще десятки российских военнослужащих пополнили ряды "300-х". Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук. Его видеообращение к гражданам опубликовано на Facebook.

Он подчеркнул, что украинские воины продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию российской агрессии, предоставляя адекватный ответ противнику и уничтожая его живую силу и технику.

Так, накануне благодаря умелым действиям и мастерству защитников было уничтожено:

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личного состава – 50 военных РФ ликвидированы, еще 80 ранены ;

танков – 5 единиц ;

боевых бронированных машин – 12 единиц.

Ткачук добавил, что помогают украинским военнослужащим подразделения Запорожской отдельной бригады теробороны. Они ведут оборонительные действия, тоже нанося потери врагу по всей линии фронта в зоне своей ответственности.

Тогда как спасатели ГСЧС проводят ликвидацию последствий артиллерийских обстрелов, очищают местность от оставленных врагом мин и взрывных предметов.

В частности, в одном из населенных пунктов Запорожского района пиротехники уничтожили 20 единиц кумулятивно-обломочных боевых элементов, представляющих реальную угрозу для жизни местного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля Воздушные силы ВСУ сбили девять целей российских оккупантов на восточном и южном направлениях. Армия РФ потеряла самолет, вероятно, истребитель Су-34, а также вертолет Ка-52, крылатую ракету и пять БПЛА.