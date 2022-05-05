На Запорожье в результате вражеского обстрела загорелся дом, погибла женщина

В результате российского обстрела в Родах Запорожской области загорелся частный дом. От тяжелых осколочных ранений погибла женщина.

Самые тяжелые бои в области продолжаются около Гуляйполя и вдоль всей линии столкновения. Об этом сообщили в Запорожской областной военно-гражданской администрации.

По данным Запорожской ОВА вокруг Гуляйполя и по всей линии столкновения, продолжаются бои с российскими оккупантами. Украинским воинам в регионе противостоят 13 батальонных тактических групп вражеской армии.

Продолжаются обстрелы оккупантами украинских населенных пунктов.

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"В Пологах в результате вражеской обстрела горел одноэтажный жилой дом. Пожарные потушили огонь на площади 70 кв.м. Во время обстрела погибла женщина 1972 г.р., получив осколочные ранения несовместимые с жизнью", - отметили в Запорожской ОВА.

За время пиротехники ГСЧС уничтожили в селе Григоровка реактивный снаряд "Ураган", а неподалеку от Новояковлевки они обезвредили 31 реактивный снаряд с кумулятивно-осколочными боевыми элементами и 1 артснаряд калибра 152 мм современного производства. В Риздвянке Новониколаевской территориальной общины группа разминирования обезвредила артиллерийский снаряд 152 мм и 2 единицы остатков реактивных снарядов "Смерч".

"Как бы нам сейчас ни было тяжело и страшно, мы - украинцы, а значит пересилим, преодолеем, победим! Все будет Украина!" – уверяют в Запорожской ОВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что контрразведка СБУ наказала с воздуха оккупантов, которые мародерили в Запорожье. На мародеров, которые вытаскивали из жилищ украинцев имущество, украинские защитники с помощью дронов сбрасывали гранаты - и показали результат на видео.

Также сообщалось, что в морг Горловки привезли более 100 тел оккупантов, ликвидированных в Запорожье.