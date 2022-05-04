На Запорожье в результате вражеского обстрела погибли два человека, повреждены школа и жилые дома, – ОВА

Войска России во вторник, 3 мая, обстреляли из артиллерии поселок Зализничное в Запорожской области (Пологовский район). В результате вражеской атаки погибли два человека.

Кроме того, россияне повредили здание школы. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации в Telegram.

Разрушения получили помещение и крыша учебного заведения, там также выбило окна. Из-за вражеской атаки повреждены еще 12 домов.

В Орехове в результате артобстрела российскими войсками частично повреждены семь частных домов и разрушены хозяйственные сооружения. Шесть квартир в многоэтажках получили значительные повреждения.

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Напомним, что 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по городу Запорожье. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Еще один удар ракетами по Запорожью кремлевские военные нанесли 28 апреля. Тогда ранения получили три человека, один из них ребенок.

По информации ОВА, ракетный удар был нанесен вражеской авиацией. Российские войска применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в районе Гуляйполя продолжаются боевые действия. Враг продолжает наносить удары, но украинские защитники совместно с силами сопротивления держат оборону.