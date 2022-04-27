На Запорожье украинские защитники отправили 'на концерт Кобзона' десятки оккупантов. Видео

Украинские защитники ежедневно дают отпор российским оккупантам по всем направлениям. Так, в сети показали еще одно видео уничтожения захватчиков из РФ и их военной техники. На этот раз ВСУ хорошо отработали в Запорожской области.

Соответствующее видео обнародовали в Telegram-канале "Это Запорожье" во вторник, 26 апреля. Атаковать путинскую армию удалось 110-ой отдельной бригаде территориальной обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кадры свидетельствуют о том, что защитники Украины уничтожили сразу десятки россиян. На кадрах показано четыре российских танка, охваченных огнем. В каждом их них могло находится как минимум пять оккупантов.

Видео дня

"110-я бригада отправила "на концерт Кобзона" целую кучу оккупантов на Запорожском направлении", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины 25 апреля поразили десять воздушных целей российских оккупантов. Среди них – истребитель-бомбардировщик Су-34, сбитый с зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1". Военные поделились кадрами боевой работы расчета ЗРК изнутри