На Запорожье украинские защитники уничтожили десятки оккупантов и вражескую технику

За последние сутки Силы обороны Запорожской области ликвидировали 24 российских оккупанта, еще не менее пяти – ранили. Украинские воины уничтожили и вражескую технику.

Также был ликвидирован склад боеприпасов путинской армии на территории Запорожской области. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"По состоянию на вечер 4 апреля 2022 и утро 5 апреля 2022 года подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 24 оккупанта, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, пять военнослужащих РФ ранили", – отметили в руководстве области.

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Одна из вражеских боевых бронемашин была захвачена украинскими воинами, и теперь будет защищать наше государство.

На этом потери врага не закончились: бойцы Сил обороны ликвидировали станцию спутниковой связи путинской армии и вражеский склад боеприпасов, который оккупанты разместили неподалеку от села Старомлиновка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские захватчики заминировали на Запорожье больницу. Внутри здания остались раненые военные путинской армии.

Также сообщалось, что на территории области 1 апреля прошел обмен пленными. Тогда Украина забрала 86 своих военных, среди которых 15 женщин.

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