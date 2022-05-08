На Запорожье теробороновцы отбили наступление оккупантов, – ОВА
В Запорожской области в районе города Пологи бойцы территориальной обороны отбили наступление российских оккупантов. Они уничтожили часть вооружения и военной техники врагов.
Об этом сказано в сводке Запорожской областной военной администрации в Telegram 7 мая. В результате личный состав оккупантов был вынужден покинуть занятые позиции.
При этом в направлении населенного пункта Полтавка россияне при поддержке авиации также пытались вести наступательные действия. Но и там понесли потери и отступили.
В целом в Запорожской области оккупанты не проводили активных боевых действий.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области с вечера 8 мая до утра 10 мая будет действовать длительный комендантский час. Решение было принято в целях безопасности. Соблюдение мер будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны.