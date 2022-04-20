На Запорожье солдаты РФ устроили бунт и хотели скрыться: зачинщиков убили 'кадыровцы'

В Пологовском районе Запорожской области российские военнослужащие устроили бунт. Они отказывались воевать, потому что не получили обещанных от России денег.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев во вторник, 19 апреля. Его сообщение опубликовано в пресс-службе ЗОВА в Telegram.

Такие данные он получил от украинских разведчиков. Они рассказали, что троих зачинщиков бунта, готовых сдать оружие и ехать домой в Россию, жестоко убили "кадыровцы".

"В то же время поставки оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращаются", – добавил Арефьев.

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Ранее основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сообщил, что до 40% побывавших на войне в Украине контрактников отказываются возвращаться воевать с украинскими воинами. "Отказчики" массово фиксируются практически в каждом соединении, выведенном из Украины.

И количество тех, кто не желает погибать из-за амбиций президента РФ Владимира Путина, неуклонно растет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля стало известно, что российские оккупанты начали массированное наступление у города Пологи Запорожской области. В то же время, украинские военные продолжают держать оборону.