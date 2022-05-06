На Запорожье российские оккупанты пытаются выменять сим-карту на бензин – ОВА

В оккупированной Васильевке Запорожской области российские захватчики пытаются раздобыть сим-карты украинских мобильных операторов. За один электронный модуль "Киевстар" или "lifecell" военные выменивают бензин, стоимостью 15 грн за литр, за два – отдают сразу автомобиль.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации. Об этом руководству региона рассказали местные жители, ставшие очевидцами таких занятных "сделок".

"Причина такого спроса на сим-карты в том, что оккупанты хотят друг другу звонить и держать связь между собой. Также им нужно звонить домой в Россию. Однако телефонов у них нет – отобрали генералы, а также нет и связи", – указано в сообщении.

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В ОВА также благодарят всех украинцев, которые оставаясь в условиях временной оккупации, не сдаются врагу ментально и пытаются оказывать сопротивление разными способами. Среди них – и передача украинским спецслужбам данные о размещении военной техники, отказ сотрудничать с захватчиками и подпольное вредительство.

"Наша главная сила – люди. Сражаются солдаты и командиры, волонтеры и журналисты, педагоги и медики. Гордимся всем и каждым! Вместе победим!", – заверили в областном ведомстве Запорожья.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли один из мирных поселков Запорожской области, в результате чего погибли два мирных жителя.