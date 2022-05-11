На Запорожье погиб экс-нардеп Жвания: в прокуратуре раскрыли детали нападения

Бывший народный депутат Давид Жвания, о смерти которого стало известно 9 мая, погиб в Пологовском районе Запорожской области на российском блокпосту. Автомобиль, в котором он ехал, обстреляли оккупанты.

Об этом сообщило издание Укринформ 10 мая со ссылкой на источники в прокуратуре области. По словам собеседника журналистов, в машину попал вражеский снаряд, после чего в салоне произошел взрыв.

Накануне пресс-служба прокуратуры в Facebook сообщала, что в селе Белогорье под Пологами на блокпосту россияне обстреляли машину, в которой находились двое гражданских. Водитель авто получил ранения, а пассажир погиб.

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В сообщении отметили, что из-за расстрела гражданских прокуратурой было начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Facebook со ссылкой на источники в силовых структурах отметил, что Жвания якобы пытался покинуть подконтрольную украинским властям территорию, а на временно захваченной россиянами территории его встречали сотрудники ФСБ. Они, как утверждает Мосийчук, должны были доставить его в Москву, а затем обратно в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что при обстреле погиб депутат украинского парламента IV-VII созывов Давид Жвания. Это произошло в "серой зоне" в Запорожской области.