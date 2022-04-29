На Запорожье опровергли похищение оккупантами скифского золота

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух опроверг информацию о том, что оккупанты украли из краеведческого музея Мелитополя скифское золото, которое датируется IV в. до н. э. По его словам, уникальную коллекцию вывезли в более безопасное место до того, как российские войска вошли в населенный пункт.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона 29 апреля. По словам главы ОВА, в марте администрация позаботилась о сохранении историко-культурных ценностей. При этом сегодня в пророссийских пабликах появилось видео о том, как оккупанты якобы нашли экспонаты музея и "спасли" их от продажи за границу.

Однако глава облгосадминистрации опроверг этот фейк. "Мы вывезли полностью из всех музеев все, что представляло собой историко-культурную ценность. Что они там спасли – удачи им", – подчеркнул Старух.

В настоящее время продолжается эвакуация менее ценных вещей из музеев Запорожской области. Речь идет о муляжах и копиях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные захватили Мелитопольский городской краеведческий музей.