На Запорожье оккупанты удерживают в заложниках больше сотни людей - ОВА

По состоянию на 11 мая с начала вторжения российских войск на территорию Украины, в Запорожской области у оккупантов находятся в заложниках 118 мирных жителей. Правоохранители подтверждают 271 случай похищенных украинцев в регионе.

Об этом сообщили на Telegram-канале Запорожской областной военной администрации. Власти делают все возможное, чтобы освободить людей из плена рашистов.

Однако военные преступления против мирного населения не мешают оккупантам нести крупные потери, благодаря отважному противостоянию наших украинских защитников. 11 мая ВСУ уничтожили несколько единиц бронетехники, минометов, грузовиков и личный состав вражеских оккупационных войск россиян.

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"Силы обороны Запорожского края закрепляются на новых рубежах и шаг за шагом теснят захватчиков в южном направлении", – указано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Гуляйполе на Запорожье оккупанты убивают мирных жителей и продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Также в многострадальном регионе рашисты варварски обстреляли автомобиль с местными жителями. Артиллерийский снаряд буквально разорвал транспортное средство, один человек погиб на месте.