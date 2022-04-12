На Запорожье оккупанты обстреляли село фосфорными бомбами: появились подробности

Враг продолжает совершать военные преступления. В Запорожской области российские оккупанты обстреляли село Новояковловка Камышеваской территориальной общины фосфорными бомбами.

Атака прошла в ночь на вторник, 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба тергромады.

Отмечается, что благодаря дождю пожара не было, однако повреждены дома. Раненых и погибших, к счастью, нет.

Фосфорные бомбы – это боеприпасы, которые начинены белым фосфором. Он, в свою очередь, огнеопасен и имеет острый запах чеснока. При контакте с кислородом легко загорается, температура его горения составляет около 800 °C

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Применение таких бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Если белый фосфор попадает на кожу человека, он вызывает тяжелые химические ожоги. Смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 г. Кроме того, белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей.

Чтобы помочь человеку, получившему поражение этим опасным веществом, нужно погрузить поврежденную часть тела в воду. Тоже самое следует сделать и с одеждой, если белый фосфор попал на нее, а после ее снять.

Далее пораженные участки кожи следует промыть содовым раствором (на один стакан воды добавить 1 чайную ложку соды) или холодной водой. После этого с кожи нужно удалить видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом. Отмечается, что пальцами фосфора затрагивать нельзя.

Если есть возможность, то ожоги следует закрыть влажными повязками, которые должны быть пропитаны физраствором.

Также пораженным белым фосфором нужно пить много воды, молока или щелочной воды без газа. И ни при каких обстоятельствах не использовать пероксид водорода и вату при обработке ран.

Напомним, российские оккупанты во время бомбардировки города Попасная в Луганской области коварно использовали фосфорные бомбы. Их применение запрещено международными соглашениями.

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