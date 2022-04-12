На Запорожье оккупанты начали 'охоту' на мужчин призывного возраста: их отправляют в 'военнокоматы'

Во временно оккупированных районах Запорожской области российские захватчики начали "охоту" на мужчин призывного возраста. Они проводят рейды и принудительно отправляют их в военкоматы.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации. Также оккупанты пытаются психологически влиять на мирных жителей.

Для этого они распространяют информационные бюллетени и создают паблики в Telegram с фейковой информацией о ходе боевых действий.

Также рашисты навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в том числе российские пенсии.

Во временно оккупированных населенных пунктах действуют мобильные патрули и посты, созданные из мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

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Кроме того, из числа украинских полицейских оккупанты создают отряды так называемой "народной милиции". Для этого они запугивают и давят на их близких и семьи.

В Мелитопольском районе захватчики терроризируют местных жителей. Они рассказывают, что враги проводят обыски в жилищах людей, в частности, ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих Вооруженных сил Украины и правоохранителях.

Ситуация в Энергодаре также сложна. Оккупационные власти города проводят репрессии такие же, какие использовали на Донбассе в 2014-2015 годах. Они также распространяют фейки о том, что украинские защитники якобы разбиты российскими войсками. Хотя сами в это время пытаются окопаться и закрепиться на окраинах города.

В Гуляйполе на данный момент нет связи. Продолжаются ремонтные работы по его восстановлению.

Отметим, что российские военные начали копать окопы возле Мелитополя Запорожской области. Это может свидетельствовать о страхе оккупантов, что им скоро придется "отдать" эти территории.

Напомним, что ранее в Мелитополе путинские войска заняли здания Службы безопасности Украины, городского совета и местных администраций. Там повесили русские триколоры. В то же время ГСЧС продолжает работу под украинским флагом.

А на блокпостах на въездах в Мелитополь солдаты РФ заставляют мужчин раздеваться и предлагают вступить в ряды вражеской армии.

Как писал OBOZREVATEL: