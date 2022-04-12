На Запорожье оккупанты начали "охоту" на мужчин призывного возраста: их отправляют в "военнокоматы"
Во временно оккупированных районах Запорожской области российские захватчики начали "охоту" на мужчин призывного возраста. Они проводят рейды и принудительно отправляют их в военкоматы.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации. Также оккупанты пытаются психологически влиять на мирных жителей.
Для этого они распространяют информационные бюллетени и создают паблики в Telegram с фейковой информацией о ходе боевых действий.
Также рашисты навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в том числе российские пенсии.
Во временно оккупированных населенных пунктах действуют мобильные патрули и посты, созданные из мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
Кроме того, из числа украинских полицейских оккупанты создают отряды так называемой "народной милиции". Для этого они запугивают и давят на их близких и семьи.
В Мелитопольском районе захватчики терроризируют местных жителей. Они рассказывают, что враги проводят обыски в жилищах людей, в частности, ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих Вооруженных сил Украины и правоохранителях.
Ситуация в Энергодаре также сложна. Оккупационные власти города проводят репрессии такие же, какие использовали на Донбассе в 2014-2015 годах. Они также распространяют фейки о том, что украинские защитники якобы разбиты российскими войсками. Хотя сами в это время пытаются окопаться и закрепиться на окраинах города.
В Гуляйполе на данный момент нет связи. Продолжаются ремонтные работы по его восстановлению.
Отметим, что российские военные начали копать окопы возле Мелитополя Запорожской области. Это может свидетельствовать о страхе оккупантов, что им скоро придется "отдать" эти территории.
Напомним, что ранее в Мелитополе путинские войска заняли здания Службы безопасности Украины, городского совета и местных администраций. Там повесили русские триколоры. В то же время ГСЧС продолжает работу под украинским флагом.
А на блокпостах на въездах в Мелитополь солдаты РФ заставляют мужчин раздеваться и предлагают вступить в ряды вражеской армии.
Как писал OBOZREVATEL:
Пятого удара Вооруженных сил Украины по аэродрому в Мелитополе, занятому оккупантами, не было, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он признал свою ошибку, заявив, что его дезинформировали и он распространил фейк.