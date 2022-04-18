На Запорожье на минах подорвалось двое мужчин: выяснились детали трагедии

В Запорожской области на вражеских минах подорвались автомобили. В результате двое мужчин получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает телеканал "TV5". Первый инцидент произошел в селе Щербаки – из-за сильного взрыва водитель "Газели" лишился ноги.

"Из села Яблоневое поступило сообщение о том, что мужчина 1999 года рождения подорвался на вражеской мине. Получил тяжелые травмы", – сказано в сообщении.

Отметим, российские войска на ранее оккупированных территориях оставили после себя множество мин. ГСЧС опубликовала фото, на которых изображены спрятанные или установленные на растяжках противопехотные гранаты, с дистанцией поражения до 200 метров. По этой причине спасатели призывают украинцев пока не возвращаться в населенные пункты, которые были освобождены от солдат страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ используют запрещенный международным меморандумом прием, разбрасывая мины замедленного действия. Впервые эти взрывные устройства, похожие на зеленые трубки размером с литровую бутылку воды, были обнаружены гражданским населением под Харьковом.