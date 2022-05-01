На Запорожье и Донбассе идут активные бои, а на Херсонщине продолжаются взрывы и обстрелы: ситуация в регионах

Вражеская армия РФ не уменьшает атак на востоке Украины – накануне только Луганщину враг обстрелял 19 раз, а на Донетчине активные бои продолжаются по всей линии фронта. Также оккупанты совершают точечные ракетные удары.

В то же время во многих регионах ночь прошла спокойно. Об этом говорится в сводке о военной обстановке в регионах, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL.

В частности, на Днепропетровщине ночью и утром раздавались тревоги. Один вражеский обстрел зафиксирован в Зеленодольской общине – захватчики попали по окраине одного из сел. К счастью, никто не пострадал. Подробная информация уточняется.

Харьковщина: ночь сравнительно спокойная, были единичные обстрелы восточных жилых районов Харькова, пострадавших нет. За сутки в городе и области в результате обстрелов оккупантов возникли 9 пожаров, в том числе в Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах. В Изюме продолжаются бои.

Видео дня

Луганщина: за сутки 19 раз российские военные открывали огонь по жилым кварталам городов и сел. Массированные артиллерийские обстрелы выдержали Северодонецк и Лисичанск, Рубежное и Попаснянщина. Во время ночной атаки в Рубежном один человек погиб и еще один получил ранение. В Камышевахе (вблизи Попасной) разрушены здания сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод.

Донетчина: активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. За вчерашние сутки подтверждены девять раненых гражданских, из них четверо – дети. Утром появилось сообщение о смерти гражданского в Лимане – ранения мужчина получил накануне вечером.

В Марьинском районе перебита электросеть, из-за этого обесточен город Красногоровка. Идет эвакуация населения. За предыдущий день было вывезено 435 человек.

Херсонщина: продолжаются взрывы и обстрелы на территории области. Ситуация остается сложной.

Новость дополняется...