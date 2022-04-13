На Запорожье больше пяти часов продолжался ожесточенный бой теробороновцев с российскими оккупантами

В Пологовском районе Запорожской области несколько подразделений территориальной обороны вступили в тяжелый бой с российскими оккупантами. Он длился более пяти часов.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Вооруженных сил Иван Арефьев на официальном Telegram-канале ОВА. Как сказано в сообщении, это произошло 11 апреля.

По его словам, терробороновцы вышли на позиции и заняли часть населенного пункта, запланированного для освобождения от захватчиков из России. Однако военные страны-агрессора подтянули подкрепление, что в несколько раз превышало количество наших воинов и техники.

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Поэтому, как сказал Арефьев, защитникам Украины пришлось организованно отходить.

"Одна битва – это еще не вся война, поэтому можем быть уверены, что наши военные достигнут цели и выбьют оккупантов за пределы края", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированных районах Запорожской области российские захватчики начали "охоту" на мужчин призывного возраста. Они проводят рейды и принудительно отправляют их в военкоматы.