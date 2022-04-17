На Закарпатье задержали мужчин, которые переправляли уклонистов за границу через реку. Видео

На Закарпатье правоохранители задержали трех мужчин, которые переправляли через границу военнообязанных граждан через реку Тиса. За свои услуги они просили 16 тысяч 500 евро.

Об этом в воскресенье, 17 апреля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Как отмечается задержанные являются жителями Тячевского района Закарпатской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Преступников задержали на горячем, когда те как раз планировали отправить в нелегальное плавание из Украины трех клиентов", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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Задержанные переправляли клиентов ночью, используя тепловизоры для отслеживания движения пограничных нарядов.

Сейчас правоохранители устанавливают их причастность к организации других опасных незаконных путешествий за границу, рассказали в ГПС.

Украинские пограничики напомнили, что с начала войны в Украине в реках Закарпатья утонули двое мужчин, которые, вероятно, пытались нелегально пересечь границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 51-летний житель Николаева пытался пересечь границу страны с поддельными документами, однако взамен получил повестку. Мужчина планировал скрыться в Молдове.