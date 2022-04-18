На южных рубежах ВСУ уничтожили шесть десятков оккупантов и 16 единиц вражеской техники. Видео

17 апреля на юге Украины российские оккупанты пытались провести разведку боем, однако успеха не имели. Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую разведывательную группу. Всего за минувшие сутки потери россиян составили 60 человек.

Кроме того, наши защитники уничтожили 16 единиц военной техники. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За один лень на южных рубежах украинские военные уничтожили три танка, четыре реактивных системы залпового огня, семь бронированных машин пехоты и десанта, а также другую автотехнику захватчиков.

В то же время оккупанты не оставляют попыток укрепиться на занятых рубежах, для чего пытаются заменить поврежденную и уничтоженную технику в подразделениях по переднему краю. Также они предпринимают неудачные попытки вернуть контроль над Александровкой в Херсонской области.

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Желая ответить ВСУ за свои значительные потери, россияне за сутки произвели более 30 обстрелов позиции украинских воинов. Однако наши защитники дают мощный отпор агрессору.

В Черном море до сих пор находится корабельная группировка РФ. Военные страны-агрессора продолжают вести разведку, а также своим присутствием в акватории оказывают психологическое и стратегическое давление угрозами ракетных ударов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на востоке Украины российские оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону украинских воинов. В течение дня 17 апреля они совершили 5 атак, которые украинцы отбили.