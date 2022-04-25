На юге Украины ВСУ ликвидировали более 70 оккупантов и вражескую технику, включая ЗРК 'Панцырь'. Видео

В воскресенье, 24 апреля, на южных рубежах Украины наши Вооруженные силы ликвидировали 73 российских оккупантов. Кроме того, во время боестолкновений было уничтожено семь единиц вражеской военной техники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. В частности, наши военные превратили в металлолом зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" – гордость российской армии.

Также ВСУ была уничтожена автомобильная и бронированная техника противника.

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В целом за минувшие сутки в Николаевской и Херсонской областях оккупанты продолжали вести боевые действия на занятом рубеже. Они наносили артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам и позициям украинских защитников.

В Одесской области день прошел достаточно спокойно, отметили в ОК "Юг". Были завершены работы по ликвидации последствий ракетных ударов по Одессе – по уточненным данным, от них 23 апреля погибли 7 человек.

"Корабельная группировка в Черном море постоянно меняет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает удерживать территорию Украины под угрозой ракетных ударов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие Объединенных сил успешно отразили семь атак врага на Донбассе. Благодаря умелым действиям и мастерству защитников Украины российские оккупанты понесли потери.