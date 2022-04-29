На юге Украины оккупанты агитируют детей и ветеранов праздновать 9 мая для фейковой картинки

На оккупированных территориях Херсона и Николаевщины российские фашисты принялись готовить фейковую картинку для кремлевской пропаганды на 9 мая. Оккупанты пытаются привлечь ветеранов и детей Второй мировой войны к празднованию "дня победы".

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг". Отмечается, что захватчики пытаются навязать украинцам в оккупированных населенных пунктах мнение о том, что закрепление регионов под властью РФ – это неотвратимый процесс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако такая деятельность оккупантов не имеет успеха. Украинцы, несмотря на разгон митингов и запугивание продолжают сопротивляться российским фашистам.

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В Оперативном командовании также сообщили о том, что в Николаевской области враг продолжает гатить по мирному населению тех городов и сел, откуда отступил. Таким образом, российские фашисты стараются не дать подойти украинским войскам.

"В течение ночи нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями поражены две цели противника. Потери уточняются", – отметили в штабе.

В Одесской области ситуация остается напряженной, украинские защитники продолжают контрдиверсионные меры.

"Корабельная группировка врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также вероятная атака стратегической авиацией", – отметили в Оперативном командовании "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты устроили террор на захваченных территориях и вывозят украинское зерно.