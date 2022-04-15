На юге Украины ликвидировали 4 десятка оккупантов и задержали группировку, готовившую диверсии

В четверг, 14 апреля, Вооруженные силы Украины на южных рубежах обороны ликвидировали 39 российских оккупантов. Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены четыре единицы вражеской техники.

В частности, были обезврежены беспилотники и боевые бронированные машины россиян. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

В то же время, в Черноморской операционной зоне корабельная группировка войск РФ осуществляет маневры и переформовывается. Украинские порты захватчики продолжают держать в изоляции. При этом, сообщают военные, сохраняется достаточно высокая вероятность ракетных ударов агрессора по украинской территории.

Видео дня

В Одесской области правоохранители разоблачили мощную преступную группировку, члены которой контактировали с оккупантами и готовили основу для сотрудничества с захватчиками.

Все члены этой группы сейчас задержаны. Выяснилось, что преступники занимались дестабилизацией настроений местного населения, пытались проникнуть в территориальную оборону, а также собирали данные о представителях силовых структур.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия пыталась расшатать ситуацию в Одесской области, привлекая к "сотрудничеству" преступную группировку. Бандитам обещали место в оккупационных "властях".