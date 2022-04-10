На юге Украины героически погиб львовский десантник Владимир Балюк 'Балу': он успел уничтожить технику врага и пехоту

В боях за Украину погиб сержант 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Владимир Балюк. Он пал в бою, уничтожив две вражеские бронемашины десанта и немало оккупантов.

В последнем для Владимира бою, в частности, и благодаря его героизму, украинские воины заставили отступить превосходящие силы российских оккупантов. О Герое рассказали его боевые товарищи.

О таких, как сержант Владимир Балюк, говорят: настоящий воин. Украинский десантник с позывным "Балу" имел высокую профессиональную подготовку, немалый боевой опыт за плечами, участвовал в международных учениях.

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Он был главным сержантом одной из десантно-штурмовых рот 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Именно он повел свою роту в тяжелое сражение против оккупантов, из которого вернуться Балюку было не суждено.

"5 апреля на юге Украины во время боя с превосходящими силами противника Владимир Балюк героически погиб… В бою он лично уничтожил две вражеские БМД и немало живой силы противника", - вспоминают побратимы.

В тот день украинские десантники пошли в наступление на южном направлении. Они планировали закрепиться в одном из населенных пунктов. Помешать этому попробовали российские оккупанты, бросив против украинцев огромное количество танков, бронетехники и живой силы.

"Завязалось тяжелое, жесткое и мощное сражение. Неожиданно, на правом фланге появилась вражеская боевая машина десанта, которая шла прямо на наши боевые позиции. Владимир заметил боевую машину и сразу "поджарил" ее из "Джавелина". Через несколько минут появилась еще одна БМД противника. Владимир, мгновенно схватил в руки "NLAW" и подбил вторую "Бэху". Она тоже воспламенилась. Бой продолжался. Контратака оккупантов захлестнулась. Рашисты начали отступать, прикрывая свой отход огнем из всего имеющегося вооружения. Именно в этот момент Владимир получил смертельное осколочное ранение", - вспоминает командир "Бала", офицер с позывным "Один".

В том бою рота, которой командовал Герой, уничтожила 4 БМД и большое количество вражеской живой силы. Другие подразделения бригады полностью сожгли 5 танков и несколько десятков оккупантов.

"Один" говорит: "Балу" защищал Украину на Донбассе и продолжил воевать за ее освобождение с первого же дня широкомасштабного вторжения России. Он мечтал посвятить защите родной земли всю жизнь.

"Володя был надежным, спокойным и взвешенным, честным и справедливым мужчиной. Не было таких вопросов, которые бы он не смог решить. У него всегда все получалось: в службе, спорте и других делах. "Балу" всегда брал призовые места в соревнованиях по практической стрельбе и кроссфиту. Планировал продолжать и развивать свою военную карьеру", - вспоминает офицер.

Побратимы обещают: в память о мужественном и надежном товарище продолжат с еще большей силой уничтожать врага и очищать родную землю от грязного российского сапога.

За проявленное личное мужество и героизм, стойкость и решительность при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации, главный сержант десантно-штурмовой роты сержант Владимир Балюк представлен к званию – Герой Украины (посмертно).

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